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«Ман Сити» позволит Холанду взять отпуск в связи со смертью близкого друга семьи

«Манчестер Сити» может отпустить Эрлинга Холанда из-за смерти близкого человека.

Как пишет Daily Mail, форвард может взять отпуск по причине смерти давнего друга отца футболиста Ивара Эггья.

Утверждается, что их отношения были очень близкими, Ивар был доверенным лицом Эрлинга, игрок называл его «дядей». 

Эггья присутствовал на церемонии представления Холанда в качестве футболиста «Сити» в 2022 году и был рядом на протяжении большей части его карьеры. 

Ивар помогал с организационными вопросами и поиском квартиры как в Германии, так и в Англии. Вместе с Эрлингом они также вместе посещали церемонию вручения «Золотого мяча» в прошлом году.

«Ты – легенда, Ивар. Словами не описать, как много ты значил для меня! Словами не описать, как сильно мы будем скучать по тебе!

Спасибо за все, ты был безумцем. Мы снова увидимся. Покойся с миром, Ивар», – сказал Холанд.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
происшествия
logoЭрлинг Холанд
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