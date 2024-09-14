Кейн сделал пятый хет-трик за год в «Баварии»

Харрик Кейн во второй раз в 2024 году сделал хет-трик.

Форвард «Баварии» трижды поразил ворота «Хольштайн Киль » (6:1) в 3-м туре Бундеслиги.

Всего на счету англичанина пять хет-триков почти за 13 месяцев в составе мюнхенцев. Он забивал по три гола «Бохуму», «Дармштадту», «Боруссии» Дортмунд и «Майнцу».

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь .