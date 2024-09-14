Кейн сделал пятый хет-трик за год в «Баварии»
Харрик Кейн во второй раз в 2024 году сделал хет-трик.
Форвард «Баварии» трижды поразил ворота «Хольштайн Киль» (6:1) в 3-м туре Бундеслиги.
Всего на счету англичанина пять хет-триков почти за 13 месяцев в составе мюнхенцев. Он забивал по три гола «Бохуму», «Дармштадту», «Боруссии» Дортмунд и «Майнцу».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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