Кейн забил за «Баварию» во втором туре Бундеслиги подряд – дубль «Хольштайну»

Харри Кейн забил во втором туре чемпионата Германии подряд.

Форвард «Баварии» сделал дубль в гостевой игре с «Хольштайн Киль » (4:0, второй тайм), забив на 7-й и 43-й минутах.

В прошлом туре Кейн отметился голом в матче с «Фрайбургом» (2:0).

Кроме того, нападающий сделал дубль в последнем матче за сборную Англии против Финляндии, а также забивал «Ульму» в Кубке Германии.