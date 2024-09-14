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Кейн забил за «Баварию» во втором туре Бундеслиги подряд – дубль «Хольштайну»

Харри Кейн забил во втором туре чемпионата Германии подряд.

Форвард «Баварии» сделал дубль в гостевой игре с «Хольштайн Киль» (4:0, второй тайм), забив на 7-й и 43-й минутах.

В прошлом туре Кейн отметился голом в матче с «Фрайбургом» (2:0).

Кроме того, нападающий сделал дубль в последнем матче за сборную Англии против Финляндии, а также забивал «Ульму» в Кубке Германии. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoСборная Англии по футболу
logoбундеслига Германия
logoХольштайн Киль
logoХарри Кейн
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