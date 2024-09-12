Ван дер Варт о Кейне: «Бавария» – хороший трансфер, но насколько же ему не повезло. Они брали титул каждый год, он забивает 40 голов, но тут как гром среди ясного неба появился «Байер»
Рафаэл ван дер Варт поделился мыслями о карьере Харри Кейна.
«Я рад, что он не перешел в другой английский клуб. Я думаю, что Харри – это «Тоттенхэм», понимаете, о чем я?
Когда ты вырос в «Тоттенхэме», вышел из их собственной молодежной системы, и они дали тебе все, что могли, но потом играешь за «Манчестер Юнайтед» и забиваешь им? Это нормально, но не для Харри. Харри олицетворяет «Тоттенхэм», поэтому это был правильный трансфер [в «Баварию»].
И, конечно, он хочет что-то выиграть, а «Бавария» выигрывала титул каждый год. И он едет туда, снова забивает 40 голов, а затем как гром среди ясного неба появляется «Байер». Насколько же ему не повезло. Мне его так жаль», – заявил экс-игрок «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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