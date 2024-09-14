  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дмитрий Аленичев: «Такой «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура»
2

Дмитрий Аленичев: «Такой «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура»

Дмитрий Аленичев хочет, чтобы «Спартак» боролся с «Зенитом» до последнего тура.

«Конечно, я хочу, чтобы такой «Спартак», который мы видим сейчас, боролся с «Зенитом». И он обязан бороться с «Зенитом» вплоть до последнего тура, чего я бы хотел. Как это случилось в прошлом сезоне, когда конкуренцию «Зениту» составили до последнего тура «Краснодар» и «Динамо». Конечно, эта конкуренция – огромный плюс для российского чемпионата.

Все зависит от «Спартака». Если они будут играть с лидерами удачно, как с «Зенитом», все будет хорошо. Важно, чтобы с середняками и командами из нижней части таблицы «Спартак» не терял очки. Это произошло в 1-м туре в Оренбурге, но это уже нужно забыть», – сказал экс-игрок «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Аленичев
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эмоджи-тест про РПЛ: угадаете, какие клубы мы загадали?
сегодня, 13:00Спецпроект
Комик Абрамов: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, иначе зачем я ношу крестик? Поражениям «Зенита» и «Динамо» радуюсь с 1996 года»
26сегодня, 12:58
Месяц ностальгии и любви к российскому футболу: новый конкурс Трибуны!
4сегодня, 11:30Трибуна
Хавбек ЦСКА Здьелар: «Матч против «Спартака» для меня, как серба, – самый принципиальный. Это главное противостояние в России»
18сегодня, 08:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ЦСКА – «Зенит». 0:1 – Гонду забил на 43-й, Соболев играет. Онлайн-трансляция
1293 минуты назадLive
Корнеев о Соболеве: «Третий после Тюкавина и Чалова форвард России, «Спартак» потерял ценный актив. «Зенит» заплатил не более 8 млн евро – хорошая цена»
1823 минуты назад
Тен Хаг про 3:0 с «Саутгемптоном»: «МЮ» должен побеждать в каждом матче, сегодня мы это сделали. После пенальти и гола игра была за нами»
826 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Севилья» примет «Хетафе»
2238 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» принимает «Ноттингем», «Ман Сити» – «Брентфорд», «Челси» в гостях у «Борнмута», «МЮ» разгромил «Саутгемптон»
19838 минут назадLive
Защита Робиньо оспорила законность ареста по приговору иностранного суда за групповое изнасилование. Экс-игрок «Реала» и «Милана» останется в тюрьме до конца процесса
140 минут назад
Фанаты «Зенита» скандировали «Петербург – столица футбола» на игре с ЦСКА
3743 минуты назад
Чемпионат России. «Зенит» играет с ЦСКА, «Локомотив» победил «Оренбург», «Краснодар» против «Ростова»
1001сегодня, 13:31Live
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Хольштайна», «Байер» против «Хоффенхайма», «Лейпциг» – «Унион»
11сегодня, 13:30Live
«МЮ» после двух поражений разгромил «Саутгемптон». У «святых» 4-й проигрыш подряд
18сегодня, 13:28
Ко всем новостям
Последние новости
У Гонду 3 гола в 2 матчах за «Зенит». Сегодня забил ЦСКА
6 минут назад
«Сити» пропустил на 22-й секунде от «Брентфорда» – антирекорд клуба в домашнем матче АПЛ. Висса побил достижение Бекхэма, забившего «горожанам» на 95-й секунде в 2000-м
9 минут назад
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». 1:1 – Висса забил на 22-й секунде, Холанд – на 19-й минуте. Онлайн-трансляция
816 минут назадLive
«Хоффенхайм» – «Байер». 1:2 – забили Терье, Бонифасе и Бериша. Онлайн-трансляция
323 минуты назадLive
Экс-форвард «Спартака» и «Локо» Зе Луиш перешел в португальский АВС
435 минут назадФото
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест». Трент, Салах, Диас играют. Онлайн-трансляция
1038 минут назадLive
Первая лига. «Сочи» принимает «Ротор», «Алания» против «КАМАЗа»
338 минут назадLive
LEON Вторая лига Б. «Динамо» Санкт-Петербург против «Динамо-2», «Амкар» и «Динамо» Киров сыграли вничью
сегодня, 13:31Live
«МЮ» обыграл «Саутгемптон» – 3:0. Онана отбил пенальти, де Лигт, Рэшфорд и Гарначо забили, Стивенса удалили на 79-й
35сегодня, 13:27
«Факел» – «Пари НН» – 0:0. Хозяева продолжают замыкать таблицу, гости не побеждают 6 матчей подряд
6сегодня, 13:16