Дмитрий Аленичев: «Такой «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура»
Дмитрий Аленичев хочет, чтобы «Спартак» боролся с «Зенитом» до последнего тура.
«Конечно, я хочу, чтобы такой «Спартак», который мы видим сейчас, боролся с «Зенитом». И он обязан бороться с «Зенитом» вплоть до последнего тура, чего я бы хотел. Как это случилось в прошлом сезоне, когда конкуренцию «Зениту» составили до последнего тура «Краснодар» и «Динамо». Конечно, эта конкуренция – огромный плюс для российского чемпионата.
Все зависит от «Спартака». Если они будут играть с лидерами удачно, как с «Зенитом», все будет хорошо. Важно, чтобы с середняками и командами из нижней части таблицы «Спартак» не терял очки. Это произошло в 1-м туре в Оренбурге, но это уже нужно забыть», – сказал экс-игрок «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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