Комик Абрамов: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, иначе зачем я ношу крестик? Поражениям «Зенита» и «Динамо» радуюсь с 1996 года»
Комик Иван Абрамов верит в чемпионство «Спартака».
– Смотрю каждый матч «Спартака», если в это время нет концерта. С 1996 года радуюсь поражениям «Зенита» и «Динамо».
Если говорить о «Спартаке», то хотелось бы немного стабильности, но это придет.
– Когда «Спартак» станет чемпионом?
– В этом сезоне. Иначе зачем я ношу крестик? В этом сезоне должны стать, – сказал стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов.
После 7 туров красно-белые идут на 4-м месте в Мир РПЛ с 14 очками.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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