Комик Абрамов: «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне, иначе зачем я ношу крестик? Поражениям «Зенита» и «Динамо» радуюсь с 1996 года»

Комик Иван Абрамов верит в чемпионство «Спартака».

– Смотрю каждый матч «Спартака», если в это время нет концерта. С 1996 года радуюсь поражениям «Зенита » и «Динамо ».

Если говорить о «Спартаке », то хотелось бы немного стабильности, но это придет.

– Когда «Спартак» станет чемпионом?

– В этом сезоне. Иначе зачем я ношу крестик? В этом сезоне должны стать, – сказал стендап-комик и болельщик «Спартака» Иван Абрамов.

После 7 туров красно-белые идут на 4-м месте в Мир РПЛ с 14 очками.