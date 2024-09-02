Месяц ностальгии и любви к российскому футболу: новый конкурс Трибуны!

Привет!

В РПЛ закончился шестой тур. Самое время узнать у вас – вы следите за российским футболом? Мы написали этот пост, чтобы узнать, за кого вы болеете в РПЛ и почему.

Отношения с российскими клубами складываются по-разному: от легкой симпатии и просмотров матчей по настроению в пятничный вечер в баре до отдельного шкафа для атрибутики любимой команды, абонемента на сезон и уведомлений по тегу команды на Спортсе. Следить за российским футболом можно с разной степенью влюбленности. Вне зависимости от этого, каждый любитель футбола хоть раз пытался найти трансляцию ради просмотра матча с российской командой.

А помните тот самый матч, который влюбил вас в российский футбол или клуб?

Мы уверены, у каждого из вас есть такая история – первого похода или билета на матч российской команды, лучшей игры, о которой вы никогда не забудете. Будем рады разделить с вами этот опыт – приглашаем поучаствовать в конкурсе.

Конкурс. Как принять участие?

→ До 27 сентября напишите пост на Трибуне о вашей любви к российской команде, футболу, памятному матчу . Если у вас нет блога – создайте его и напишите пост в нем, вот простая инструкция: https://www.sports.ru/football/blogs/3237012.html

→ Поставьте к посту тег «конкурс» (такой тег стоит и в этом посте), чтобы мы знали, что этот пост вы написали специально для конкурса

Победителей будет два

Первого выберет наша команда – мы оценим полноту текста и его наполнение с редакционной точки зрения. Автор этого текста получит:

● официальный игровой мяч Мир РПЛ сезона-2024/25 от Nike;

● актуальную игровую джерси вашего любимого клуба – того, о котором вы напишете пост.

Второго победителя выберут наши читатели, то есть вы. Когда время публикации постов для конкурса подойдет к концу, мы объявим голосование. Победитель голосования получит:

● актуальную игровую джерси вашего любимого клуба – того, о котором вы напишете пост;

● пак мерча от Спортса.

Чтобы вдохновить вас, мы попросили Александра Дорского и Глеба Чернявского поделиться историями, благодаря которым они полюбили и больше не желают покидать РПЛ.

Глеб Чернявский

Я с детства влюбился в «Спартак», но не помню, как это случилось. В памяти мелькают матчи с «Ротором» в 1996-м (3:4), победы над «Аяксом» и «Реалом» в 1998, но четкого ощущения нет, воспоминания очень осколочные. У меня перемешаны чемпионства 1996-2001, воспринимаю их как единое целое.

А прямо максимально осознанно влюбился в разваливающийся «Спартак» в 2002, в 12 лет – с болью смотрел тот розыгрыш Лиги чемпионов с 1:18 и безумно радовался единственному голу Данишевского в ворота «Ливерпуля».

Еще сильнее влюбился в «Спартак», когда он совсем развалился в 2003-м. И еще сильнее в 2004-м, когда он начал возрождаться. Пик, пожалуй, 2005, и возвращение в топ. Дальше детство кончилось, но любовь к «Спартаку» со мной до сих пор. И уверен, навсегда.

Александр Дорский

Мой первый сезон РПЛ – 2002, когда «Зенит» из моего родного Петербурга тонул вместе с легендарным Борисом Рапопортом. Наши отношения с РПЛ тяжело назвать любовью с первого взгляда, но, возможно, именно из-за этого они так крепки сейчас.

2003 – залог этого: большие ожидания от назначения первого тренера из дальнего зарубежья, сильное разочарование на старте: поражения от «Шинника» и «Уралана» с легендарным «Вы еще не выигрывали? Тогда мы летим к вам», 1:7 от «Динамо». И огромное счастье после внедрения молодежи и итогового серебра.

Тогда его положили в Кубок лиги, который казался мегаважным трофеем, лишь вторым в российской истории. Сейчас он дает право на ироничное «единственный обладатель всех российских трофеев», а двадцать лет назад фото с награждения красовалось на годовом календаре, купленном на праздновании в СКК, и висевшем на стенке моей комнаты.

Этот конкурс продлится месяц — до 27 сентября , чтобы вы точно успели написать пост и поделиться важной для вас историей.

Если у вас нет блога, то нажмите сюда, чтобы создать пост.

До встречи на Трибуне, ждем вашу историю!

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко; Gettyimages.ru /Laurence Griffiths