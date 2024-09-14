Хавбек ЦСКА Здьелар: «Для меня, как серба, самый принципиальный матч – против «Спартака. Это главное противостояние в России»
Саша Здьелар назвал дерби ЦСКА и «Спартака» главным в России.
– Учитывая силу «Зенита», становятся встречи против него принципиальнее, чем, например, со «Спартаком»?
– Для меня, как серба, самый принципиальный матч – против «Спартака». Это главное противостояние в России. У нас в Сербии есть одно вечное дерби «Партизан» – «Црвена Звезда».
Конечно, у ЦСКА также дерби против «Динамо», «Локомотива», но «Спартак» – самый принципиальный соперник и по накалу, и по эмоциям, – сказал хавбек ЦСКА.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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