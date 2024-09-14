Тренер «Оренбурга» Деограсия после 2:4: «Не понравилось увиденное. «Локо» забивал с минимального момента, пропустили два детских мяча – нельзя допускать такого»

Давид Деограсия раскритиковал игру «Оренбурга» после поражения от «Локомотива».

В матче 8-го тура Мир РПЛ «Оренбург» уступил со счетом 2:4.

«У нас были хорошие моменты в первые минуты матча, но мы не смогли их использовать. Так получилось, что мы постоянно оказывались в роли догоняющих.

Нам забили два очень простых мяча. Я бы сказал, что детских. Если мы хотим в будущем набирать очки, то не можем такого допускать.

В обороне сыграли чуть мягко, нужно действовать жестче. Соперник забивал с минимального момента.

Нужно поздравить соперника: «Локомотив » хорошо играет. Но я сфокусирован на своей команде. И то, что я сегодня увидел, мне не очень понравилось», – сказал главный тренер «Оренбурга ».