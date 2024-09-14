«Локомотив» выиграл 8 из 9 последних матчей. Поражение – 0:3 от «Краснодара»

«Локомотив» выиграл 8 из 9 последних матчей.

Сегодня команда тренера Михаила Галактионова одержала победу над «Оренбургом » (4:2) в 8-м туре Мир РПЛ.

У «Локо », таким образом, 8 побед в 9 последних матчах во всех турнирах. Единственное поражение – от «Краснодара» (0:3) в РПЛ .

«Локомотив» набрал 18 очков и на эту минуту лидирует в таблице. «Зенит» (17) и «Краснодар» (15) проведут свои матчи сегодня.