«Оренбург» не побеждает 10 матчей подряд после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре

«Оренбург» продлил серию без побед до 10 матчей.

Сегодня команда Давида Деограсии уступила «Локомотиву » (2:4) в матче 8-го тура Мир РПЛ.

С начала сезона «Оренбург » одержал лишь одну победу – над «Спартаком » в 1-м туре (2:0).

В следующих 10 матчах в РПЛ и Фонбет Кубке России команда 7 раз потерпела поражение и трижды сыграла вничью.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.