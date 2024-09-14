«Оренбург» не побеждает 10 матчей подряд после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре
«Оренбург» продлил серию без побед до 10 матчей.
Сегодня команда Давида Деограсии уступила «Локомотиву» (2:4) в матче 8-го тура Мир РПЛ.
С начала сезона «Оренбург» одержал лишь одну победу – над «Спартаком» в 1-м туре (2:0).
В следующих 10 матчах в РПЛ и Фонбет Кубке России команда 7 раз потерпела поражение и трижды сыграла вничью.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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