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«Оренбург» не побеждает 10 матчей подряд после 2:0 со «Спартаком» в 1-м туре

«Оренбург» продлил серию без побед до 10 матчей.

Сегодня команда Давида Деограсии уступила «Локомотиву» (2:4) в матче 8-го тура Мир РПЛ.

С начала сезона «Оренбург» одержал лишь одну победу – над «Спартаком» в 1-м туре (2:0).

В следующих 10 матчах в РПЛ и Фонбет Кубке России команда 7 раз потерпела поражение и трижды сыграла вничью.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoОренбург
logoДавид Деограсия
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