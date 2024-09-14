Воспитанник «Зенита» Москвичев отразил 3-й пенальти в 4 матчах РПЛ. 11-метровый в пользу «Локо» назначили за руку у игрока «Оренбурга»
«Локомотив» не реализовал пенальти в матче с «Оренбургом».
Главный арбитр Егор Егоров на 66-й минуте назначил 11-метровый удар в ворота «Оренбурга» после того, как мяч сверху опустился на руку Андрею Малых.
Изначально Егоров не поставил пенальти, но после рекомендации ВАР посмотрел повтор эпизода, изменил решение и указал на точку.
Изображение: кадр трансляции «Матч! Премьер»
Богдан Москвичев отбил удар Дмитрия Воробьева. Арендованный у «Зенита» вратарь «Оренбурга» отразил уже 3-й пенальти в 4 матчах РПЛ.
Ранее 20-летний Москвичев не пропустил с точки от форварда «Динамо» Константина Тюкавина и Роналдо из «Ростова».
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