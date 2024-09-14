Воспитанник «Зенита» Москвичев отразил 3-й пенальти в 4 матчах РПЛ. 11-метровый в пользу «Локо» назначили за руку у игрока «Оренбурга»

«Локомотив» не реализовал пенальти в матче с «Оренбургом».

Главный арбитр Егор Егоров на 66-й минуте назначил 11-метровый удар в ворота «Оренбурга » после того, как мяч сверху опустился на руку Андрею Малых.

Изначально Егоров не поставил пенальти, но после рекомендации ВАР посмотрел повтор эпизода, изменил решение и указал на точку.

Изображение: кадр трансляции «Матч! Премьер»

Богдан Москвичев отбил удар Дмитрия Воробьева . Арендованный у «Зенита » вратарь «Оренбурга» отразил уже 3-й пенальти в 4 матчах РПЛ .

Ранее 20-летний Москвичев не пропустил с точки от форварда «Динамо» Константина Тюкавина и Роналдо из «Ростова».