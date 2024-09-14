Воспитанники хабаровской академии «Искра» высадили сотню кедров: «Многие леса после антропогенного воздействия деградируют, теряя структуру и видовой состав»
Воспитанники хабаровской академии «Искра» под руководством экологов провели все этапы работы: подготовку участка, посадку саженцев, полив и фиксацию растений.
«Экологическое воспитание молодежи – основа качественного спортивного образования.
Мы стремимся вовлечь детей в сохранение природных ресурсов нашего региона, уделяя особое внимание высадке кедров. Эти деревья составляют ключевой элемент экосистемы Дальнего Востока», – сказал глава Академии «Искра» Алексей Попов.
В академии «Искры» высадка саженцев прошла с участием министра спорта Хабаровского края Дмитрия Чикунова, министра спорта Амурской области Дмитрия Кутеки и экс-футболиста Владислава Радимова
После этого высадка саженцев прошла в детском лагере «Дружина имени Бонивура» в рамках акции «Кедровый Спас». В мероприятии участвовали юные футболисты, их родители и фонд сохранения природы «Тайга». Акция проводится ежегодно с 2021 года.
«Мы нацелены на восстановление кедровников и уже работаем в этом направлении. Многие леса после антропогенного воздействия теряют свою структуру и видовой состав, деградируя. Мы планируем восстановить кедровые леса, пострадавшие от вырубок» – заявил председатель фонда Игорь Кузьмин.
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