«Ак Барс» показал новую форму из переработанного пластика с зелеными листьями на рукавах и воротнике. Сегодня казанцы сыграют в ней против «Салавата»

«Ак Барс» представил новую форму – с зелеными листьями на рукавах и воротнике

«Салават Юлаев » примет казанский клуб сегодня в стартовом матче команд в новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ . Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Ранее в «Ак Барсе » объявили о запуске совместного с «Салаватом» и «Татнефтью» проекта о заботе об окружающей среде.

«Зеленые листья на рукавах, зеленые листья на воротнике − и все это на новой форме из переработанного пластика.

На фоне природы это смотрится органично, а на льду будет еще круче. «Вечнозеленое дерби» начинается сегодня вечером!» – говорится в заявлении «Ак Барса».