«Ак Барс» показал новую форму из переработанного пластика с зелеными листьями на рукавах и воротнике. Сегодня казанцы сыграют в ней против «Салавата»
«Ак Барс» представил новую форму – с зелеными листьями на рукавах и воротнике
«Салават Юлаев» примет казанский клуб сегодня в стартовом матче команд в новом сезоне Фонбет чемпионата КХЛ. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.
Ранее в «Ак Барсе» объявили о запуске совместного с «Салаватом» и «Татнефтью» проекта о заботе об окружающей среде.
«Зеленые листья на рукавах, зеленые листья на воротнике − и все это на новой форме из переработанного пластика.
На фоне природы это смотрится органично, а на льду будет еще круче. «Вечнозеленое дерби» начинается сегодня вечером!» – говорится в заявлении «Ак Барса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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