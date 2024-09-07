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  • В Екатеринбурге жители выступили против строительства академии хоккея. Проект включает сокращение охраняемой от застройки территории парка Энгельса на 13% и вынос сетей в зону общего пользования
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В Екатеринбурге жители выступили против строительства академии хоккея. Проект включает сокращение охраняемой от застройки территории парка Энгельса на 13% и вынос сетей в зону общего пользования

В Екатеринбурге жители выступили против строительства академии хоккея у парка.

Как сообщает «Коммерсант», в Екатеринбурге состоялась встреча жителей с представителями компании «Техностройкомплект» (ТСК) по поводу строительства второй очереди подготовительного центра для юных хоккеистов с малой ледовой ареной «Спартаковец».

Проект, как отмечается, включает сокращение охраняемой от застройки территории парка имени Энгельса на 13% и вынос в зону общего пользования сетей. Все 89 участников собрания выступили против строительных работ.

В ТСК заявили о необходимости вынести коллекторы, ливневую и бытовую канализацию из-под здания первой очереди академии и площадки, на которой планируется строительство второй очереди.

«Единственно возможным вариантом является вынос городских сетей на территорию парка, но это особо охраняемая территория, нам никто этого не позволит сделать, если соответствующее решение об изменении границ парка не примет администрация», – сообщила заместитель гендиректора ТСК Алена Ильина.

Ильина добавила, что ТСК дважды обращалась в мэрию с предложением выноса сетей, но получала отказ. 

После завершения собрания жители заявили, что у ТСК «нет шансов» и призвали друг друга «объединяться домами против строительства». 

Парк Энгельса, расположенный в границах улиц Малышева, Бажова, Сони Морозовой и Энгельса, был открыт в 1925 году на месте бывшей Малаховской площади.

В июне 2023 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало результаты проверки парка имени Энгельса на наличие объектов культурного наследия «в целях выноса городских инженерных сетей» из-под здания первой очереди академии хоккея «Спартаковец». Эксперты пришли к выводу, что границы особо охраняемой природной территории парка могут быть изменены, а участок может быть использован под хозяйственное освоение.

В мае – июне археологический отряд ООО «ЦИКИ «Астра» провел обследование территории участка, по итогам которого выяснилось, что проверяемый участок представляет парковую зону, на его территории произрастают крупные деревья, преимущественно тополя. В западной части участка расположена парковка, чуть восточнее – детская площадка. В восточной части также расположена детская площадка. Археологического материала и признаков археологических объектов выявлено не было.

Согласно документации, в границах обследуемого участка должна расположиться вторая очередь подготовительного центра для начинающих хоккеистов академии хоккея «Спартаковец». Ранее здание хотели построить рядом с парком Энгельса – на месте парковки между академией «Спартаковец» и спортивной школой №3. В сентябре 2019 года стало известно, что проект не прошел экспертизу.

На острове Русский построят Центр хоккея за 3,6 млрд рублей к 2026 году. Сейчас на участке лес и линии электропередачи, заказан эскизный проект за 8,3 млн

Опубликовано: Sports
Источник: «Коммерсант»
происшествия
детский хоккей
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