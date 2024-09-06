Руководитель Гидрометцентра о тайфуне «Яги» и матче сборной России: «Не советовал бы играть ни 7, ни 8 сентября. Тайфуны могут привести к летальному исходу»

Руководитель Гидрометцентра России высказался об опасности тайфуна «Яги».

Матч сборной России и запланирован на субботу, 7 сентября. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на Ханой, где состоится матч, надвигается тайфун «Яги», который может стать самым мощным за последние годы. РФС пока не планирует перенос игры.

«Тайфун перемещается с востока на запад. Завтра в 9 утра по московскому времени он будет севернее Ханоя. 7 сентября – этот день точно не для игры. После прохождения тайфуна все равно будут интенсивные осадки.

Поэтому не советовал бы играть ни 7, ни 8 сентября. Суббота – наиболее опасный день. Скорость ветра очень большая. Тайфуны тем и опасны, что могут привести к летальному исходу. Уже на Филиппинах были жертвы.

Всегда трудно прогнозировать траекторию. В Ханое траектория северная, значит, скорость ветра будет ощущаться сильнее, а это очень опасно!» – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд