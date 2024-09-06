Руководитель Гидрометцентра о тайфуне «Яги» и матче сборной России: «Не советовал бы играть ни 7, ни 8 сентября. Тайфуны могут привести к летальному исходу»

Теги Сборная России по футболу происшествия Сборная Таиланда по футболу товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Экология Футбол

Руководитель Гидрометцентра России высказался об опасности тайфуна «Яги».

Матч сборной России и Таиланда запланирован на субботу, 7 сентября. Начало – в 16:00 по московскому времени. 

Ранее сообщалось, что на Ханой, где состоится матч, надвигается тайфун «Яги», который может стать самым мощным за последние годы. РФС пока не планирует перенос игры. 

«Тайфун перемещается с востока на запад. Завтра в 9 утра по московскому времени он будет севернее Ханоя. 7 сентября – этот день точно не для игры. После прохождения тайфуна все равно будут интенсивные осадки.

Поэтому не советовал бы играть ни 7, ни 8 сентября. Суббота – наиболее опасный день. Скорость ветра очень большая. Тайфуны тем и опасны, что могут привести к летальному исходу. Уже на Филиппинах были жертвы.

Всегда трудно прогнозировать траекторию. В Ханое траектория северная, значит, скорость ветра будет ощущаться сильнее, а это очень опасно!» – сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

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8 комментариев
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Надо было Джикию брать в сборную. Его бы точно ветром не унесло.)
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Ладно игра, а вот как теперь выбираться из этой дыры.
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Всех эвакуировать в ночные клубы Хайнаня!
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тайфун Яги, звучит как мечта гопника
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Ответ Ковид 07.10.52
Ладно игра, а вот как теперь выбираться из этой дыры.
автостопом до Китая, а там уже на поезд
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Сейчас «гнать волну» нет особого смысла. Погодные изменения вещь капризная. Окончательные решения нужно принимать завтра- за неск часов до начала.
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Ответ Андоррский почтальон
Надо было Джикию брать в сборную. Его бы точно ветром не унесло.)
И Виллиана Жозе быстро натурализовать
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