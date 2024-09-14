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  • Генсек РФС о судействе: «Ситуация, которая складывалась десятилетиями, радикально исправляется. Арбитры все равно будут ошибаться – вопрос, будут ли ошибки критическими»
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Генсек РФС о судействе: «Ситуация, которая складывалась десятилетиями, радикально исправляется. Арбитры все равно будут ошибаться – вопрос, будут ли ошибки критическими»

В РФС оценили работу руководства судейского корпуса.

«Мы довольны руководством. Каждый год у нас идет исправление огромного количества ошибок.

Ситуация в судействе, которая складывалась на протяжении предыдущих десятилетий, в настоящий момент радикально исправляется. Вы хотите, чтобы за один день целая система резко стала идеально работать?

Люди все равно будут ошибаться. Ошибки судей все равно будут, но вопрос, будут ли они критическими, будут ли исправляться с ВАР и так далее», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.

Что творится с судейством в РПЛ? Большое исследование Спортса’’

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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