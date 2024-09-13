Каманцев о критике ЭСК: «Всегда есть протокол с письменной позицией каждого эксперта. Комиссия изначально за судей, сомнения трактуются в их пользу. Общественность желает обратного»
«С учетом того, что эксперты находятся в разных часовых поясах, а моменты нам приходят из всех профессиональных лиг, мы применяем все возможные формы коммуникации.
В итоге всегда оформляется протокол с письменной позицией каждого эксперта. У нас есть все решения ЭСК со всеми позициями экспертов за последние пять лет.
Недовольство ЭСК легко объясняется: она и Мажич – лица и голоса российского судейства. Плюс подход ЭСК – изначально за судей, как в уголовном или административном суде все сомнения трактуются в его пользу. Общественность желает обратного. Ранее критиковали Александра Егорова и Виктора Кашшаи, а когда ЭСК начала публиковать решения, стали критиковать комиссию. Критикуют тех, кто принимает решение, и это нормально», – сказал председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС в интервью Спортсу’‘.
Что творится с судейством в РПЛ? Большое исследование Спортса’’
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