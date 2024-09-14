Григорян считает, что Соболев забьет ЦСКА: «Вижу 2:1 в пользу «Зенита»

Александр Григорян считает, что Александр Соболев забьет ЦСКА.

Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдет в субботу в Москве. Начало – в 16:30 по московскому времени.

– Каким будет итоговый счет игры?

– Я поступлю как легкомысленный болельщик‑фантазист. Кому у ЦСКА забивать, как не Тамерлану Мусаеву? Один мяч армейцы забьют. А у «Зенита» я вижу голы Лусиано и Александра Соболева. Таким я вижу сюжет, 2:1 в пользу «Зенита».

Игра «Зенита» не зависит от Глушенкова. Потому что Сергей Семак выстроил игру таким образом, что стилистически и с точки зрения результата у «Зенита» есть свое лицо, которое можно узнать, – сказал Григорян.