Григорян считает, что Соболев забьет ЦСКА: «Вижу 2:1 в пользу «Зенита»
Александр Григорян считает, что Александр Соболев забьет ЦСКА.
Встреча ЦСКА и «Зенита» пройдет в субботу в Москве. Начало – в 16:30 по московскому времени.
– Каким будет итоговый счет игры?
– Я поступлю как легкомысленный болельщик‑фантазист. Кому у ЦСКА забивать, как не Тамерлану Мусаеву? Один мяч армейцы забьют. А у «Зенита» я вижу голы Лусиано и Александра Соболева. Таким я вижу сюжет, 2:1 в пользу «Зенита».
Игра «Зенита» не зависит от Глушенкова. Потому что Сергей Семак выстроил игру таким образом, что стилистически и с точки зрения результата у «Зенита» есть свое лицо, которое можно узнать, – сказал Григорян.
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