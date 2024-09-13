Черданцев о Соболеве в «Зените»: «Дзюбу «Вираж» не принял, и что? Он менее результативно играл? Александр будет забивать, и публика его примет»

Георгий Черданцев считает, что Соболева примут, если он будет забивать.

Ранее форвард Александр Соболев перешел в «Зенит » из «Спартака ».

– Примут ли болельщики Соболева?

– Это для него самая маленькая проблема. Дзюбу «Вираж» не принял, и что? Он менее результативно играл? Это вопрос характера Соболева. Он будет забивать голы, и публика его примет, это главный футбольный результат. По товарищеской встрече мало что можно сказать.

В целом переход Соболева добавит Семаку вариативности в атаке. Надо посмотреть, как его будут использовать.

Ему будет сложнее, чем в «Спартаке», потому что в «Зените» забивают практически все футболисты. Ярко выраженного бомбардира в команде нет. Это не тот клуб, где все передачи будут идти на Соболева. Ему важно проявлять себя еще и в качестве ассистента. Это не команда одного бомбардира, – сказал комментатор «Матч ТВ ».