Барриос о Соболеве в «Зените»: «Мы были по разные стороны, но теперь будем биться плечом к плечу и вместе вести клуб к чемпионству. Он принесет много пользы и забьет кучу мячей»
– Александр Соболев стал игроком «Зенита», как ты отнесся к этому трансферу, учитывая его спартаковское прошлое?
– Соболев – игрок, которого все хорошо знают, один из лучших в российском футболе, качественный профессионал, который пришел сюда, чтобы помочь нам достичь наших целей.
Он принесет много пользы, будет важен для нас и забьет кучу мячей. Я вижу, что он отдает всего себя, он полон энергии и жаждет дебютировать в официальном матче. Ему хочется помогать нам побеждать, и для меня это самое важное.
– Не считаешь, что у него будут проблемы в команде, учитывая его участие в той самой драке 2022 года?
– Нет, мы все здесь профессионалы. Все эти эмоции – часть футбола, ведь все команды и игроки преследуют свои цели. Прошлое осталось в прошлом.
Его все хорошо приняли здесь, в «Зените», мы – одна большая семья, у которой на уме только одно – итоговая победа. Надеемся, что он сможет как можно быстрее освоиться в коллективе и показать свои лучшие качества на поле.
– То есть, у вас с ним все в порядке?
– Да, конечно, у нас с ним все отлично! Теперь он с нами. Он будет биться за меня, а я буду биться за него.
Каждого, кто переходит в «Зенит», хорошо принимают в команде, поэтому каждый чувствует себя здесь как дома. Это позволяет новичкам в кратчайший срок раскрываться на полную, тот же Глушенков – яркий тому пример. Уверен, с Соболевым будет то же самое, – заявил полузащитник «Зенита».
Соболев и Барриос обсудили драку в матче «Зенита» и «Спартака» в 2022-м. Конфликта нет («Кафешка»)
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