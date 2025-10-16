  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»
3

Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»

Александр Бубнов сомневается, что сборная России вышла бы на чемпионат мира.

«Пошли разговоры, что мы бы не потерялись на ЧМ-2026. Так и хочется спросить – мы бы не потерялись где, среди кого?

Вы уверены, что с такой игрой мы бы вообще попали на ЧМ?

Я посмотрел – Грузия, Азербайджан, уже не говорю про Венгрию или Исландию – все они сильнее сборной России», – заявил бывший защитник «Спартака» в выпуске ютуб-шоу «Коммент.FM».

Напомним, с февраля 2022 года российская сборная отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoСборная России по футболу
logoЧМ-2026
logoСборная Грузии по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Бубнов
logoСборная Венгрии по футболу
logoсборная Азербайджана по футболу
logoСборная Исландии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сильянов после побед над Боливией и Ираном: «Выйти из группы на ЧМ или Евро мы бы смогли»
4вчера, 21:39
Онопко о допуске сборной на ЧМ-2026: «Верю в это. Трамп скажет, что включаем Россию. В одной группе будет не четыре команды, а пять, к примеру»
168вчера, 14:22
Агент Барбоза считает, что Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026: «Это программа-минимум была бы. Многообещающая команда, есть очень качественные и талантливые игроки»
1313 октября, 04:23
Мостовой о сборной России: «Как минимум не слабее, чем на ЧМ-2018. На Евро-2024 неплохо пошуршали бы, на предстоящем ЧМ точно были бы конкурентоспособны»
6710 сентября, 16:09
Главные новости
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
37 минут назад
Семак о словах Дегтярева про него: «Спокойно отнесся. Не имею представления, что он хотел сказать»
617 минут назад
«Реал» готов заплатить Упамекано 20 млн евро, требуемые защитником за подписание контракта. «Бавария» не хочет отдавать столько за продление
1538 минут назад
Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, нельзя достать телефон, людей арестовывают за твиты»
5951 минуту назад
Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
3057 минут назад
Кокорин о драке Смолова: «Чайник. Говорил, что, будь он тогда со мной и Мамаевым, ничего бы не случилось. В той же «Кофемании» подраться – это нужно было умудриться»
23сегодня, 08:19
Гендиректор «Ростова» о финансовых проблемах: «Чемпионат точно доиграем. Долги повлияют на лицензию на следующий сезон. Самого негативного сценария не будет»
5сегодня, 08:06
Матчи сборных прошли. Пора готовиться к клубным боям!
1сегодня, 08:00Тесты и игры
Сергей Семак: «Не только у «Зенита» есть недобор российских игроков. Посмотрите повнимательнее первую пятерку. Даже в средних командах было по 15 легионеров»
52сегодня, 07:55
Акгацев о женитьбе: «Кто-то в 18 женится, в 19. Не хочу торопиться. Когда буду готов морально к семье – да. Сейчас не готов»
48сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
4 минуты назад
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
24 минуты назад
«Локомотив» сыграет с ЦСКА. Приходите поддержать красно-зеленых в домашней игре против армейцев!
25 минут назадРеклама
Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
127 минут назад
Ибрагимович о «Милане»: «Я всегда буду миланистой, никогда не забуду, что дал мне клуб. Они подарили мне счастье, а когда я вернулся – любовь»
240 минут назад
Аленичев о Станковиче: «Спартак» должен дать ему работать до зимы. Я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой»
5сегодня, 08:18
Кейн о Компани в «Баварии»: «Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он подталкивает к совершенствованию – я стал более гибким, меньше застреваю с мячом»
2сегодня, 08:10
Фонбет Кубок России. «Факел» встречается с «Уралом», «Торпедо» против «Велеса»
11сегодня, 08:02
Орлов о Шпилевском: «Не слышал про его феномен – где показал себя, что выиграл? Разговоры про атакующий футбол говорят о том, что он – авантюрист»
8сегодня, 07:45
Клюйверт покинул пост тренера сборной Индонезии после невыхода на ЧМ-2026. Он провел 8 матчей во главе команды
6сегодня, 07:30