Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»

Александр Бубнов сомневается, что сборная России вышла бы на чемпионат мира.

«Пошли разговоры, что мы бы не потерялись на ЧМ-2026 . Так и хочется спросить – мы бы не потерялись где, среди кого?

Вы уверены, что с такой игрой мы бы вообще попали на ЧМ?

Я посмотрел – Грузия , Азербайджан , уже не говорю про Венгрию или Исландию – все они сильнее сборной России», – заявил бывший защитник «Спартака» в выпуске ютуб-шоу «Коммент.FM».

Напомним, с февраля 2022 года российская сборная отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.