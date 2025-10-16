Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»
Александр Бубнов сомневается, что сборная России вышла бы на чемпионат мира.
«Пошли разговоры, что мы бы не потерялись на ЧМ-2026. Так и хочется спросить – мы бы не потерялись где, среди кого?
Вы уверены, что с такой игрой мы бы вообще попали на ЧМ?
Я посмотрел – Грузия, Азербайджан, уже не говорю про Венгрию или Исландию – все они сильнее сборной России», – заявил бывший защитник «Спартака» в выпуске ютуб-шоу «Коммент.FM».
Напомним, с февраля 2022 года российская сборная отстранена от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
