«Локомотив» сыграет с ЦСКА. Приходите поддержать красно-зеленых в домашней игре против армейцев!
«Локомотив» встретится с ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 18 октября, в 19:45 на стадионе «РЖД Арена».
По итогам 11 туров чемпионата железнодорожники идут вторыми в турнирной таблице, обладая 23-я очками. Армейцы же лидируют в турнирной таблице, обгоняя красно-зеленых на одно очко. «Локо» нужна ваша поддержка в домашнем матче против ЦСКА!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости