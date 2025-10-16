«Локомотив» сыграет с ЦСКА. Приходите поддержать красно-зеленых в домашней игре против армейцев!

«Локомотив» встретится с ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 18 октября, в 19:45 на стадионе «РЖД Арена».

По итогам 11 туров чемпионата железнодорожники идут вторыми в турнирной таблице, обладая 23-я очками. Армейцы же лидируют в турнирной таблице, обгоняя красно-зеленых на одно очко. «Локо» нужна ваша поддержка в домашнем матче против ЦСКА!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .