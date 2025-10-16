Иньиго о Роналду: «Дружелюбный, целеустремленный парень, живет футболом. Внешность часто бывает обманчива»
Иньиго Мартинес удивился радушию Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
Бывший защитник «Барселоны» перешел в саудовский клуб этим летом.
«Прием от него удивил меня. Внешность часто бывает обманчива. Он дружелюбный, целеустремленный парень, и он живет футболом. Это его страсть», – сказал Мартинес.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости