Иньиго о Роналду: «Дружелюбный, целеустремленный парень, живет футболом. Внешность часто бывает обманчива»

Иньиго Мартинес удивился радушию Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Бывший защитник «Барселоны» перешел в саудовский клуб этим летом.

«Прием от него удивил меня. Внешность часто бывает обманчива. Он дружелюбный, целеустремленный парень, и он живет футболом. Это его страсть», – сказал Мартинес.