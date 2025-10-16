  • Спортс
  • Иньиго о Роналду: «Дружелюбный, целеустремленный парень, живет футболом. Внешность часто бывает обманчива»
2

Иньиго о Роналду: «Дружелюбный, целеустремленный парень, живет футболом. Внешность часто бывает обманчива»

Иньиго Мартинес удивился радушию Криштиану Роналду в «Аль-Насре».

Бывший защитник «Барселоны» перешел в саудовский клуб этим летом.

«Прием от него удивил меня. Внешность часто бывает обманчива. Он дружелюбный, целеустремленный парень, и он живет футболом. Это его страсть», – сказал Мартинес.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: COPE
