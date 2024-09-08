Холанд, Бэйл, Мактоминей, Мусиала и Каспер Шмейхель – в сборной футболистов, имевших право играть за Англию, от BBC

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Эрлинг Холанд включен в сборную игроков, которые могли бы выступать за Англию.

BBC составил символическую команду из футболистов, имевших право представлять национальную сборную Англии, но играющих за другие страны.

В состав вошли:

вратарь: Каспер Шмейхель (Дания);

защитники: Мэтти Кэш (Польша), Уэс Морган (Ямайка), Итан Пиннок (Ямайка), Энтони Робинсон (США);

полузащитники: Скотт Мактоминей (Шотландия), Симоне Перротта (Италия), Джамал Мусиала (Германия), Джереми Фримпонг (Нидерланды), Гарет Бэйл (Уэльс);

нападающий: Эрлинг Холанд (Норвегия).

3 комментария
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Хааланду бы не помешало - со своей Норвегией дальше отборов никуда не уедет
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Ответ Shuller18
Странно сюда включать представителей Великобритании, ведь наверное абсолютно каждый футболист из Уэльса или Шотландии мог бы играть за Англию. Тогда сюда смело добавляйте Гиггза, Беста...
Гиггз родился в Кардиффе, Бест в Белфасте, а Мактоминней в Ланкастере в Англии
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