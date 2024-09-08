Холанд, Бэйл, Мактоминей, Мусиала и Каспер Шмейхель – в сборной футболистов, имевших право играть за Англию, от BBC
Эрлинг Холанд включен в сборную игроков, которые могли бы выступать за Англию.
BBC составил символическую команду из футболистов, имевших право представлять национальную сборную Англии, но играющих за другие страны.
В состав вошли:
– вратарь: Каспер Шмейхель (Дания);
– защитники: Мэтти Кэш (Польша), Уэс Морган (Ямайка), Итан Пиннок (Ямайка), Энтони Робинсон (США);
– полузащитники: Скотт Мактоминей (Шотландия), Симоне Перротта (Италия), Джамал Мусиала (Германия), Джереми Фримпонг (Нидерланды), Гарет Бэйл (Уэльс);
– нападающий: Эрлинг Холанд (Норвегия).