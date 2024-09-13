Франк считает, что сдержать Холанда почти невозможно: «Он достойный игрок в лучшей команде мира. Его движения в штрафной – одни из лучших, что мы когда-либо видели»

Томас Франк высоко отозвался об Эрлинге Холанде.

«Его почти невозможно [сдержать]. Многие команды пытались нейтрализовать Эрлинга. Он отличный футболист. Его движения в штрафной, вероятно, одни из лучших, которые мы когда-либо видели.

Холанд способен предвидеть ситуацию, постоянно находится в движении, сосредоточен и знает, где расположиться. Это топ-уровень. Он достойный футболист в лучшей команде мира», – сказал тренер «Брентфорда».

Напомним, «Брентфорд» завтра встретится с «Ман Сити».