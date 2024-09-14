Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Саутгемптона», «Ливерпуль» примет «Ноттингем», «Ман Сити» – «Брентфорд», «Челси» в гостях у «Борнмута»
В АПЛ пройдут матчи 4-го тура.
В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Саутгемптоном», «Ливерпуль» примет «Ноттингем», «Ман Сити» – «Брентфорд», «Челси» встретится на выезде с «Борнмутом».
В воскресенье «Тоттенхэм» сразится с «Арсеналом» в лондонском дерби.
Чемпионат Англии
4-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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