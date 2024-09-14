Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Саутгемптона», «Ливерпуль» примет «Ноттингем», «Ман Сити» – «Брентфорд», «Челси» в гостях у «Борнмута»

В АПЛ пройдут матчи 4-го тура.

В субботу «Манчестер Юнайтед » сыграет в гостях с «Саутгемптоном », «Ливерпуль » примет «Ноттингем », «Ман Сити » – «Брентфорд», «Челси» встретится на выезде с «Борнмутом».

В воскресенье «Тоттенхэм» сразится с «Арсеналом» в лондонском дерби.

Чемпионат Англии

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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