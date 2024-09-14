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  • Роналду про 1:1 с «Аль-Ахли» и гол «Аль-Насра» на 99-й: «До последнего момента. Продолжайте верить!»
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Роналду про 1:1 с «Аль-Ахли» и гол «Аль-Насра» на 99-й: «До последнего момента. Продолжайте верить!»

Криштиану Роналду высказался о ничьей «Аль-Насра» с «Аль-Ахли» (1:1).

«Аль-Наср» ушел от поражения в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии благодаря автоголу на 9-й добавленной ко второму тайму минуте.

«До последнего момента. Продолжайте верить!» — написал форвард «Аль-Насра».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
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