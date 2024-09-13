Роналду объявил, что набрал миллиард подписчиков в соцсетях: «Больше, чем просто число – это свидетельство нашей общей страсти, любви к игре и не только. Спасибо за веру в меня»
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии заявил, что общее количество его подписчиков на всех платформах составило миллиард человек. Он учитывал инстаграм (639 061 429 подписчиков), фэйсбук (170 509 113), X (113 026 345), YouTube (60 500 284) и китайские соцсети KuaiShou (9 372 710) и Weibo (7 530 121).
«Мы вошли в историю – 1 миллиард подписчиков! Это больше, чем просто число – это свидетельство нашей общей страсти, энергетики, любви к игре и не только.
От улиц Мадейры до крупнейших стадионов мира, я всегда играл ради своей семьи и ради вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе. Вы были со мной на каждом шагу пути, при всех взлетах и падениях. Этот путь – наш путь, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего мы можем достичь.
Спасибо за веру в меня, за вашу поддержку и за то, что вы являетесь частью моей жизни. Лучшее еще впереди, и мы продолжим бороться, побеждать и творить историю вместе», – написал Роналду.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий