«Аль-Наср» вручил Роналду футболку с числом 900 и надписью GOAT
«Аль-Наср» вручил Криштиану Роналду футболку в честь 900 голов в карьере.
Перед игрой саудовской лиги с «Аль-Али» 39-летний португалец получил футболку с числом 900 и надписью GOAT (Greatest of all time – «величайший в истории»).
Напомним, 900-м для Роналду стал мяч ворота Хорватии в 1-м туре группового этапа Лиги наций. В составе национальной команды Криштиану отметился 131 голом. За клубы он забил 769 мячей.
Изображение: x.com/SPL_EN
900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал? И на сколько меньше у Месси
Опубликовано: Sports
Источник: Al Nassr Zone
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