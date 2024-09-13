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«Аль-Наср» вручил Роналду футболку с числом 900 и надписью GOAT

«Аль-Наср» вручил Криштиану Роналду футболку в честь 900 голов в карьере.

Перед игрой саудовской лиги с «Аль-Али» 39-летний португалец получил футболку с числом 900 и надписью GOAT (Greatest of all time – «величайший в истории»).

Напомним, 900-м для Роналду стал мяч ворота Хорватии в 1-м туре группового этапа Лиги наций. В составе национальной команды Криштиану отметился 131 голом. За клубы он забил 769 мячей.

Изображение: x.com/SPL_EN

900 голов Роналду: когда начал забивать, кто больше всех страдал? И на сколько меньше у Месси

Опубликовано: Sports
Источник: Al Nassr Zone
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Ахли Джидда
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