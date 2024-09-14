Пеп про дело о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Вся АПЛ хочет, чтобы нас наказали, согласен с Тебасом в первый и, надеюсь, последний раз. Но в современной демократии есть справедливость»
Хавьер Тебас, говоря про дело о 115 нарушениях «Манчестер Сити», заявил: «Большинство клубов АПЛ понимают, что «горожан» следует наказать. Но однажды «Сити» уже был оправдан CAS».
«Возможно, он прав. Все команды Премьер-лиги хотят, чтобы нас наказали, это точно. Я согласен с Тебасом в первый раз и, надеюсь, в последний. Но в современной демократии есть справедливость – так что ждите решения.
Мы считаем, что не сделали ничего плохого. Мы обращаемся к независимой комиссии и будем ждать», – сказал тренер «Ман Сити».
Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
Ранее стало известно, что слушания по делу начнутся в понедельник, а решение объявят не ранее начала марта.
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