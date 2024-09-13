Глава Ла Лиги Тебас про дело о 115 нарушениях «Сити»: «Большинство клубов АПЛ понимают, что «горожан» следует наказать. Но однажды «Сити» уже был оправдан CAS»
Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
Ранее стало известно, что слушания по делу начнутся в понедельник, а решение объявят не ранее начала марта.
«Я общался со многими клубами Премьер-лиги. Большинство из них понимают, что «Сити» следует наказать», – заявил президент Ла Лиги.
Тебас отметил, что «Манчестер Сити» уже «однажды был оправдан CAS по формальному вопросу». В 2020 году УЕФА наложил на «горожан» запрет на участие в еврокубках, но Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение после апелляции английского клуба.
Гвардиола о слушаниях по делу о 115 нарушениях «Сити»: «Мы примем приговор. Знаю, чего ожидают люди. Любой невиновен, пока вина не доказана»
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