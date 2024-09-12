Тебас о словах Лапорты про финансы «Барсы»: «Подумал, что он говорит об «Атлетике». Клуб идет по верному пути, сокращая расходы – они все лучше понимают, как работает фэйр-плей»
Хавьер Тебас отреагировал на слова Жоана Лапорты о финансах «Барселоны».
Ранее президент каталонского клуба, говоря о проблемах с регистрацией новых игроков, заявил: «Барса» не вышла к правилу 1 к 1, потому что не хотела. Не считаю, что мы продаем иллюзии».
«Когда я это услышал, я подумал, что Лапорта говорит не о «Барселоне», а об «Атлетике». Что касается финансового положения, то они сократили зарплатную ведомость и приложили очень важные усилия. Они все лучше и лучше понимают, как работает финансовый фэйр-плей.
Ему по-прежнему необходимо многое исправить, но клуб с таким уровнем доходов, идет по верному пути, сокращая расходы», – сказал президент Ла Лиги.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости