Тебас о словах Лапорты про финансы «Барсы»: «Подумал, что он говорит об «Атлетике». Клуб идет по верному пути, сокращая расходы – они все лучше понимают, как работает фэйр-плей»

Хавьер Тебас отреагировал на слова Жоана Лапорты о финансах «Барселоны».

Ранее президент каталонского клуба, говоря о проблемах с регистрацией новых игроков, заявил : «Барса» не вышла к правилу 1 к 1, потому что не хотела. Не считаю, что мы продаем иллюзии».

«Когда я это услышал, я подумал, что Лапорта говорит не о «Барселоне», а об «Атлетике». Что касается финансового положения, то они сократили зарплатную ведомость и приложили очень важные усилия. Они все лучше и лучше понимают, как работает финансовый фэйр-плей.

Ему по-прежнему необходимо многое исправить, но клуб с таким уровнем доходов, идет по верному пути, сокращая расходы», – сказал президент Ла Лиги .