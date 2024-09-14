Роке забил за «Бетис», выйдя на замену. У форварда 1-е результативное действие после ухода из «Барсы»

Витор Роке забил за «Бетис».

19-летний форвард отметился голом в конце матча Ла Лиги с «Леганесом » (2:0), выйдя на замену на 62-й минуте.

Для Роке это первое результативное действие после ухода из «Барселоны» на правах аренды. Витор проводит 2-й матч за клуб из Севильи.

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