Роке после дубля за Бразилию U20: «Не смеялся уже 6 или 7 месяцев. Использовал время в сборной по максимуму»

Теги Барселона Бетис Ла Лига сборная Бразилии U-20 Витор Роке Футбол

Витор Роке заявил, что не смеялся последние полгода.

Нападающий «Бетиса», арендованный у «Барселоны» после полугода в каталонском клубе, сделал дубль за сборную Бразилии U20 в матче с командой Мексики.

«Я не смеялся уже шесть или семь месяцев.

Я поблагодарил всех в сборной Бразилии. Этот период продлился недолго, но я использовал его по максимуму, я шутил и наслаждался этим, и это самое главное», – сказал Роке в интервью SportTV.

Роке о «Барселоне»: «Думал, все будет иначе: и отношение ко мне, и то, как я играл, и то, как со мной общалось руководство. Я получал не те возможности, на которые рассчитывал»

5 комментариев
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Кто в Барсе был, тот в цирке не смеётся
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Ответ Barcelonafun
Конечно не смеялся. Попасть из бразильских фавелл в один из лучших городов Европы и в один из крупнейших футбольных клубов - это вам не шутки.
Лучшие в мире окупасы! )
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