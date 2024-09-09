Роке после дубля за Бразилию U20: «Не смеялся уже 6 или 7 месяцев. Использовал время в сборной по максимуму»

Витор Роке заявил, что не смеялся последние полгода.

Нападающий « », арендованный у «Барселоны» после полугода в каталонском клубе, сделал дубль за сборную Бразилии U20 в матче с командой Мексики.

«Я не смеялся уже шесть или семь месяцев.

Я поблагодарил всех в сборной Бразилии. Этот период продлился недолго, но я использовал его по максимуму, я шутил и наслаждался этим, и это самое главное», – сказал Роке в интервью SportTV.

Роке о «Барселоне»: «Думал, все будет иначе: и отношение ко мне, и то, как я играл, и то, как со мной общалось руководство. Я получал не те возможности, на которые рассчитывал»