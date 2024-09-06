Роке о «Барселоне»: «Думал, все будет иначе: и отношение ко мне, и то, как я играл, и то, как со мной общалось руководство. Я получал не те возможности, на которые рассчитывал»

Витор Роке остался не в восторге от половины сезона, проведенной в «Барселоне».

Форвард присоединился к «блаугране» зимой и принял участие в 14 матчах , в среднем проводя 22 минуты. Этим летом его отправили в аренду в «Бетис».

«Мне было трудновато. У меня были возможности, но не такие, на которые рассчитывал. Сейчас у меня ясная голова, я сосредоточен на « » и благодарю Бога за возможность снова надевать футболку сборной Бразилии.

Я думал, все будет иначе: и то, как ко мне относились, и то, как я играл, и то, как руководство общалось со мной. Но теперь это позади, я рад, что получил возможность играть в «Бетисе» и снова носить футболку сборной», – сказал 19-летний нападающий.

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