Веллитон готов играть за «Спартак» бесплатно: «Могу подписать контракт хоть сейчас»

Веллитон готов играть за «Спартак» бесплатно.

«Могу подписать контракт со «Спартаком » хоть сейчас. Если клуб предложит, я сразу же соглашусь. Сейчас нахожусь в хорошей форме, даже забил два гола в прошедшем матче легенд.

Готов ли играть за «Спартак» бесплатно? Конечно! Я люблю «Спартак», люблю фанатов [красно-белых]», - сказал экс-футболист московского клуба.

37-летний Веллитон ране поучаствовал в матче звезд «Спартака», посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона клуба.