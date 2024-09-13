Веллитон готов играть за «Спартак» бесплатно: «Могу подписать контракт хоть сейчас»
Веллитон готов играть за «Спартак» бесплатно.
«Могу подписать контракт со «Спартаком» хоть сейчас. Если клуб предложит, я сразу же соглашусь. Сейчас нахожусь в хорошей форме, даже забил два гола в прошедшем матче легенд.
Готов ли играть за «Спартак» бесплатно? Конечно! Я люблю «Спартак», люблю фанатов [красно-белых]», - сказал экс-футболист московского клуба.
37-летний Веллитон ране поучаствовал в матче звезд «Спартака», посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона клуба.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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