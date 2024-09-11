Веллитон о Карпине: «Великий тренер. Он всегда понимает, что происходит в головах игроков»

Веллитон назвал Валерия Карпина великим тренером.

Бразильский нападающий с 2007 по 2014 год забил за красно‑белых 61 мяч. Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год.

«Мне очень нравится Карпин. Он всегда понимает, что происходит в головах игроков. Это великий тренер!» – сказал Веллитон.

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