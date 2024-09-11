Веллитон о Карпине: «Великий тренер. Он всегда понимает, что происходит в головах игроков»
Веллитон назвал Валерия Карпина великим тренером.
Бразильский нападающий с 2007 по 2014 год забил за красно‑белых 61 мяч. Карпин тренировал «Спартак» с 2009 по 2014 год.
«Мне очень нравится Карпин. Он всегда понимает, что происходит в головах игроков. Это великий тренер!» – сказал Веллитон.
Веллитон о возвращении в «Спартак»: «Готов. Скажите тренеру, пусть даст мне контракт»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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