Веллитон о возвращении в «Спартак»: «Готов. Скажите тренеру, пусть даст мне контракт»
Веллитон заявил о готовности вернуться в «Спартак».
Бразильский форвард сделал дубль за команду Романцева против команды Станковича в матче звезд «Спартака» (3:2).
«Рад, что забил два гола. Было очень круто.
Вернуться в «Спартак»? Конечно, готов! Скажите тренеру, пусть даст мне контракт», – сказал 37-летний бывший нападающий «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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