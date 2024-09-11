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Веллитон о возвращении в «Спартак»: «Готов. Скажите тренеру, пусть даст мне контракт»

Веллитон заявил о готовности вернуться в «Спартак».

Бразильский форвард сделал дубль за команду Романцева против команды Станковича в матче звезд «Спартака» (3:2).

«Рад, что забил два гола. Было очень круто.

Вернуться в «Спартак»? Конечно, готов! Скажите тренеру, пусть даст мне контракт», – сказал 37-летний бывший нападающий «Спартака».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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