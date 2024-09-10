Боули был против увольнения Почеттино – на нем настаивал Эгбали. Это одно из самых серьезных разногласий между совладельцами «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Энцо Мареска Маурисио Почеттино Тодд Боули Бехдад Эгбали Футбол

Тодд Боули не хотел увольнять Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист был уволен с поста главного тренера лондонской команды по окончании прошлого сезона. 

По информации журналиста Бена Джейкобса, Боули был против отставки Почеттино и являлся одним из трех членов правления, поддерживавших тренера после удачной концовки сезона. 

В свою очередь еще один совладелец клуба Бехдад Эгбали, а также спортивные директора Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт решили, что Почеттино не подходит «Челси» ни в стратегическом, ни в личностном плане. Чтобы подкрепить свою позицию, они подготовили 18-страничный отчет по итогам сезона.

Многочисленные источники утверждают, что у Эгбали «с самого первого дня были сомнения в отношении Почеттино». О работе тренера судили по всему сезону, а не только по последним играм. Тот факт, что «Челси» не выиграл ни одного трофея и не вышел в Лигу Европу, не сыграл на руку аргентинцу. 

Маурисио был уволен не только из-за результатов, но и из-за несогласия с руководителями по ряду вопросов.

После ухода Почеттино Эгбали стал инициатором приглашения Энцо Марески и работал по 17 часов в сутки, чтобы добиться решения этого вопроса как можно быстрее.

Сейчас нет признаков того, что у кого-то из руководителей «Челси» есть сомнения в итальянском тренере, однако некоторые считают, что Почеттино добился бы успеха, если бы ему дали провести сезон-2024/25.

Отмечается, что увольнение Маурисио стало причиной одного из самых серьезных разногласий между Боули и Эгбали.

Боули хочет за 2,5+ млрд фунтов выкупить у Clearlake долю в «Челси», чтобы избежать «гражданской войны» между совладельцами. Мажоритарный акционер не намерен продавать свою часть

10 комментариев
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Неожиданно))
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Змей героиныч с двумя головами.
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Поч просто чудом затащил пенсов в 6-ку с таким-то хаосом в клубе, еще и наладил игру во второй части сезона. Челси молиться бы на него, а не увольнять.
Но похоже они соревнуются с руководством МЮ в неадекватности, и аргентинский специалист пал жертвой самодуров🤷‍♂️
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вот эти новости о них за последние дни...скажу так, х###ей страдают оба, а виноват всегда боули. он с самого начала назвался президентов, и это наверное было ошибкой, т.к. не все решения исходят от него, но в глазах общественности отвечает за все именно он. это не попытка отмазать глупые трансферы и нелепые контракты, но теперь видно что нынешнее положение дел точно не дело рук какого-то одного человека
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Ответ wjvxpb5q6f
Поч просто чудом затащил пенсов в 6-ку с таким-то хаосом в клубе, еще и наладил игру во второй части сезона. Челси молиться бы на него, а не увольнять. Но похоже они соревнуются с руководством МЮ в неадекватности, и аргентинский специалист пал жертвой самодуров🤷‍♂️
Да, по результатам второй половины прошлого сезона Челси железно в топ 4 попадал.
Доклад на 18 страниц против Поча ахаха
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"и работал по 17 часов в сутки"

не жалеет себя, всё о клубе думает...

интересно это уже нейросеть придумывает или всё ещё журналисты
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Ответ wjvxpb5q6f
Поч просто чудом затащил пенсов в 6-ку с таким-то хаосом в клубе, еще и наладил игру во второй части сезона. Челси молиться бы на него, а не увольнять. Но похоже они соревнуются с руководством МЮ в неадекватности, и аргентинский специалист пал жертвой самодуров🤷‍♂️
В точку друг
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