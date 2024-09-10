Боули был против увольнения Почеттино – на нем настаивал Эгбали. Это одно из самых серьезных разногласий между совладельцами «Челси»

Тодд Боули не хотел увольнять Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист был уволен с поста главного тренера лондонской команды по окончании прошлого сезона.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Боули был против отставки Почеттино и являлся одним из трех членов правления, поддерживавших тренера после удачной концовки сезона.

В свою очередь еще один совладелец клуба , а также спортивные директора Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт решили, что Почеттино не подходит «Челси» ни в стратегическом, ни в личностном плане. Чтобы подкрепить свою позицию, они подготовили 18-страничный отчет по итогам сезона.

Многочисленные источники утверждают, что у Эгбали «с самого первого дня были сомнения в отношении Почеттино». О работе тренера судили по всему сезону, а не только по последним играм. Тот факт, что «Челси» не выиграл ни одного трофея и не вышел в Лигу Европу, не сыграл на руку аргентинцу.

был уволен не только из-за результатов, но и из-за несогласия с руководителями по ряду вопросов.

После ухода Почеттино Эгбали стал инициатором приглашения и работал по 17 часов в сутки, чтобы добиться решения этого вопроса как можно быстрее.

Сейчас нет признаков того, что у кого-то из руководителей «Челси» есть сомнения в итальянском тренере, однако некоторые считают, что Почеттино добился бы успеха, если бы ему дали провести сезон-2024/25.

Отмечается, что увольнение Маурисио стало причиной одного из самых серьезных разногласий между Боули и Эгбали.

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