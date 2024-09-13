Черданцев о Дзюбе в «Акроне: «Артем еще проявит себя. Он забьет 7-9 мячей»
Георгий Черданцев прокомментировал трансфер Артема Дзюбы в «Акрон».
36‑летний форвард в четверг перешел в «Акрон», подписав контракт до конца сезона‑2024/25.
«Артем еще проявит себя. Думаю, он забьет 7-9 мячей. Ему много моментов не надо.
Дзюбу освободят от черновой работы, «Акрон» может себе это позволить. Почему бы ему не стать игроком, на которого будет нацелено завершение атаки?» – сказал комментатор «Матч ТВ».
«Акрон» в воскресенье примет «Химки» в рамках 8-го тура Мир РПЛ.
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