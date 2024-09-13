Черданцев о Дзюбе в «Акроне: «Артем еще проявит себя. Он забьет 7-9 мячей»

Георгий Черданцев прокомментировал трансфер Артема Дзюбы в «Акрон».

36‑летний форвард в четверг перешел в «Акрон», подписав контракт до конца сезона‑2024/25.

«Артем еще проявит себя. Думаю, он забьет 7-9 мячей. Ему много моментов не надо.

Дзюбу освободят от черновой работы, «Акрон» может себе это позволить. Почему бы ему не стать игроком, на которого будет нацелено завершение атаки?» – сказал комментатор «Матч ТВ».

«Акрон» в воскресенье примет «Химки» в рамках 8-го тура Мир РПЛ.