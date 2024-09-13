Дзюба о переходе в «Акрон»: «Новая глава! Рад вернуться в РПЛ, сага закончилась хэппи-эндом. Спасибо за доверие и теплый прием, будем работать»
Артем Дзюба впервые высказался после перехода в «Акрон».
36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона.
«Новая глава! Рад вернуться в РПЛ. Спасибо «Акрону» за доверие и теплый прием. Спасибо болельщикам за теплые слова. Будем работать!» – написал Дзюба в своем телеграм-канале.
Нападающий также записал видео, на котором обратился к болельщикам «Акрона».
«Эта эпопея, сага закончилась хэппи-эндом. Я в Тольятти, уже провел первую тренировку.
Спасибо всем огромное за поддержку, за то, что столько активностей пишите. Впереди непростой путь, нужно сразу с места в карьер, постараемся быть готовыми ко всему этому.
Я со своей стороны постараюсь показать максимально качественную игру, чтобы вам понравилось», – сказал Дзюба.
Фото: t.me/dzyubaartem22/186
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости