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  • Дзюба о переходе в «Акрон»: «Новая глава! Рад вернуться в РПЛ, сага закончилась хэппи-эндом. Спасибо за доверие и теплый прием, будем работать»
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Дзюба о переходе в «Акрон»: «Новая глава! Рад вернуться в РПЛ, сага закончилась хэппи-эндом. Спасибо за доверие и теплый прием, будем работать»

Артем Дзюба впервые высказался после перехода в «Акрон».

36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона.

«Новая глава! Рад вернуться в РПЛ. Спасибо «Акрону» за доверие и теплый прием. Спасибо болельщикам за теплые слова. Будем работать!» – написал Дзюба в своем телеграм-канале.

Нападающий также записал видео, на котором обратился к болельщикам «Акрона».

«Эта эпопея, сага закончилась хэппи-эндом. Я в Тольятти, уже провел первую тренировку.

Спасибо всем огромное за поддержку, за то, что столько активностей пишите. Впереди непростой путь, нужно сразу с места в карьер, постараемся быть готовыми ко всему этому.

Я со своей стороны постараюсь показать максимально качественную игру, чтобы вам понравилось», – сказал Дзюба.

Фото: t.me/dzyubaartem22/186

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
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