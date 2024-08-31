Анчелотти о Мбаппе и Винисиусе: «Они хорошо взаимодействуют. С лучшими нападающими в мире у «Реала» не будет проблем в атаке»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе и Винисиуса.

25-летний французский форвард не забил ни одного мяча в первых трех турах Ла Лиги. У Винисиуса в активе гол с пенальти и ассист за те же три игры в чемпионате Испании.

«Как по мне, они хорошо взаимодействуют друг с другом, работа в атаке идет здорово. Мы забивали в каждой игре, здесь нет какой-то проблемы.

Со временем они будут лучше взаимодействовать, не только Вини с Мбаппе, но и Мбаппе с полузащитниками, и в атаке у нас не будет затруднений.

У «Реала» их не было в последние годы и не будет сейчас, когда у нас есть лучшие нападающие в мире», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Анчелотти об отставании «Реала» от «Барсы»: «Это мелочь. Мы недовольны, потому что играли недостаточно хорошо, а не из-за четырех очков отрыва»

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45 комментариев
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Мы все видим как они хорошо взаимодействуют)))) 😁😁😁😁😁
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+23
Вместо того чтобы сосредоточиться на покупке центрфорварда типо Холланда ,Перес из тщеславия берет дубликата Мбаппе,тем самым нарушив химию в команде))))
+20
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+13
Ответ Николай Володин
Вместо того чтобы сосредоточиться на покупке центрфорварда типо Холланда ,Перес из тщеславия берет дубликата Мбаппе,тем самым нарушив химию в команде))))
Они просто не хотели чтобы черепашка пошла к конкурентом, другой причины я не вижу в его подписании. Не фанат Реала, но для меня вини лучший в своей позиции. Черепашка тут лишний
+10
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+6
Ответ Геннадий Чеботарев
А почему ты не пишешь,что его выгнали из ПСЖ,из Челси,из Баварии из реала? А таких как Наполи и Эвертон просто не будем даже писать. А как он типо выигрывал 3 ушастых с реалов умные видели и понимали. А вишенка тебе на торт это финал 2005.
И что, что выгнали? А кого никогда не выгоняли? Пепа? Зидана? А хоть один тренер есть на свете с 5 победами в ЛЧ? Или может, есть кто то, с победами в каждой из топ5 лиг? Бред это все собачий. Он в прошлом сезоне выиграл почти все с огромными кадровыми проблемами. Придумает что нибудь и в этом. А если не придумает, может спокойно уйти на пенсию, вряд ли кто-то его обойдет в плане достижений
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Звучит как анекдот))
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Ответ mr.salah89
Теперь будет видно вся тактическая гениальность Анчеллоти)))) как он встроет игрока в состав. Пока что как обычно Анчи показывает тактическую профнепригодность, и это неудивительно
95 очков в ла лиге, победа в лч, поражение только от одной команды в прошлом сезоне, без центрального нападающего, с резервной парой защитников и основного вратаря и это я только про прошлый сезон, это профнепригодность? Не смотри, пожалуйста, футбол, или не комментируй ничего и никогда)
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Ответ Николай Володин
Мы все видим как они хорошо взаимодействуют)))) 😁😁😁😁😁
Карло, нам-то не гони!
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Как Вини игнорит Мбаппе. Видим видим))
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Да мы все видим Дон Карло, они как инь-ян 🤣
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Ответ Верховный Лорд
95 очков в ла лиге, победа в лч, поражение только от одной команды в прошлом сезоне, без центрального нападающего, с резервной парой защитников и основного вратаря и это я только про прошлый сезон, это профнепригодность? Не смотри, пожалуйста, футбол, или не комментируй ничего и никогда)
Ты не понимаешь , Зидан взял 3 лч на багаже Анчелотти, а Анчелотти пришёл на багаж Зидана.. ну и так по кругу
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Ответ Nacho13
Не знаю, как там получится в итоге, но прямо сейчас взаимодействиют они отвратительно. Мбаппе может так и остаться третьим лишним, как Бэйл в BBC, но при этом забить и несколько важнейших голов на скилле.
Бэйл в прайме явно не был лишним
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Продавай Винисиуса,ты должен сделать шаг,Анчи)))
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Ответ Trey4rch
за норвежца пришлось бы платить астрономическую сумму, а тут вроде как момент такой, что перес урывает бесплатно одного из двух главных нападающих поколения, к тому же являющегося настоящий звездой что в плюс к бренду реала, и всё это за ноль рублей(в плане стоимости перехода, а не бонусов и зарплат) поэтому как-то так
Норвежец бы личку намного меньше попросил чем черепашка,а по сумме трансфера договорились бы с МС ...
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Ответ Николай Володин
Вместо того чтобы сосредоточиться на покупке центрфорварда типо Холланда ,Перес из тщеславия берет дубликата Мбаппе,тем самым нарушив химию в команде))))
за норвежца пришлось бы платить астрономическую сумму, а тут вроде как момент такой, что перес урывает бесплатно одного из двух главных нападающих поколения, к тому же являющегося настоящий звездой что в плюс к бренду реала, и всё это за ноль рублей(в плане стоимости перехода, а не бонусов и зарплат)
поэтому как-то так
+1
0
+1
Ответ Dima Demchenko
Вот только у бегунка в свои 24 года будет ЗМ 2024😊 Прикольно в 24 года выиграет ЗМ 2024
Перес и не таким ЗМ покупал
+7
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Нет атаки нет проблем)
+1
0
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Ответ Roman_75reg
Надеюсь Папа Карло это сказал в рамках политкорректности и признательности руководству клуба. Если он серьезно так считает или еще теплит надежды скрестить тех, кто принципиально не сойдутся никогда, у Реала большие проблемы
Да Винисиус хочет ЗМ,после него он свалит с радостью
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Ответ Dima Demchenko
Вот только у бегунка в свои 24 года будет ЗМ 2024😊 Прикольно в 24 года выиграет ЗМ 2024
ты про которого из них, лол? Ни один из них не получит зм в этом году, держу в курсе
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Комментарий удален модератором
Ответ Верховный Лорд
95 очков в ла лиге, победа в лч, поражение только от одной команды в прошлом сезоне, без центрального нападающего, с резервной парой защитников и основного вратаря и это я только про прошлый сезон, это профнепригодность? Не смотри, пожалуйста, футбол, или не комментируй ничего и никогда)
Комментарий удален модератором
Мбаппе за 16 последних матчей забил 4 гола, 1 с пенальти!
Ничего не хочу сказать, но….
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Надеюсь Папа Карло это сказал в рамках политкорректности и признательности руководству клуба. Если он серьезно так считает или еще теплит надежды скрестить тех, кто принципиально не сойдутся никогда, у Реала большие проблемы
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0
Ответ Nacho13
Не знаю, как там получится в итоге, но прямо сейчас взаимодействиют они отвратительно. Мбаппе может так и остаться третьим лишним, как Бэйл в BBC, но при этом забить и несколько важнейших голов на скилле.
Бэйл уж точно не был лишним в тройке BBC
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Ответ CuauhtemokBlanco
Если для вас Вини лучше Мбаппе, то советую пересмотреть отношение к футболу
Ммм ммм пппхахахахахахах🤣
Спасибо сынок, за советы. Я подумаю
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Ответ Николай Володин
Норвежец бы личку намного меньше попросил чем черепашка,а по сумме трансфера договорились бы с МС ...
если бы да кабы, это лично твои догадки, не факт
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Ответ Николай Володин
Вместо того чтобы сосредоточиться на покупке центрфорварда типо Холланда ,Перес из тщеславия берет дубликата Мбаппе,тем самым нарушив химию в команде))))
Сейчас только Холланд будет нормальным вариантом для реала. Соболева они, то уже упустили
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Ответ Trey4rch
за норвежца пришлось бы платить астрономическую сумму, а тут вроде как момент такой, что перес урывает бесплатно одного из двух главных нападающих поколения, к тому же являющегося настоящий звездой что в плюс к бренду реала, и всё это за ноль рублей(в плане стоимости перехода, а не бонусов и зарплат) поэтому как-то так
Да это уже дело чести было , закрыто гештальт по его переходу
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ну, было бы все хорошо, Карло бы не распинался о том, что все хорошо...
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Ну для трех игр они взаимодействуют хорошо, если вы ожидали что Мбаппе сразу же станет третим в перепасовках вини и родриго то это ваши проблемы. Килиан показывает свою сдержанность, не истерит когда команда не играет на него (а стоило бы).
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Ответ FOOTBALL
Они просто не хотели чтобы черепашка пошла к конкурентом, другой причины я не вижу в его подписании. Не фанат Реала, но для меня вини лучший в своей позиции. Черепашка тут лишний
Если для вас Вини лучше Мбаппе, то советую пересмотреть отношение к футболу
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