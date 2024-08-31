Анчелотти о Мбаппе и Винисиусе: «Они хорошо взаимодействуют. С лучшими нападающими в мире у «Реала» не будет проблем в атаке»
Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе и Винисиуса.
25-летний французский форвард не забил ни одного мяча в первых трех турах Ла Лиги. У Винисиуса в активе гол с пенальти и ассист за те же три игры в чемпионате Испании.
«Как по мне, они хорошо взаимодействуют друг с другом, работа в атаке идет здорово. Мы забивали в каждой игре, здесь нет какой-то проблемы.
Со временем они будут лучше взаимодействовать, не только Вини с Мбаппе, но и Мбаппе с полузащитниками, и в атаке у нас не будет затруднений.
У «Реала» их не было в последние годы и не будет сейчас, когда у нас есть лучшие нападающие в мире», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Анчелотти об отставании «Реала» от «Барсы»: «Это мелочь. Мы недовольны, потому что играли недостаточно хорошо, а не из-за четырех очков отрыва»
поэтому как-то так
Ничего не хочу сказать, но….
Спасибо сынок, за советы. Я подумаю