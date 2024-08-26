Мбаппе, Винисиус и Родриго получили 1 звезду из 3 за игру с «Вальядолидом». Эндрику Marca поставила 2

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Вальядолид Лука Модрич Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Родриго Арда Гюлер Эндрик Футбол

Marca поставила Килиану Мбаппе низкую оценку за игру с «Вальядолидом».

Французский форвард стал одним из 7 футболистов «Реала», получивших одну звезду из трех возможных. Так же были оценены Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Родриго, Лука Модрич, Арда Гюлер и Винисиус Жуниор.

Все остальные футболисты мадридского клуба, включая Эндрика, получили по две звезды. Максимального балла нет ни у кого.

«Реал» одержал победу со счетом 3:0.

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12 комментариев
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Странные оценки для счета 3-0. Диасу я бы 3 звезды поставил, классный гол плюс пас, выйдя на замену, что еще нужно?
+23
-3
+20
Турок много созидал/пытался созидать. И одна звезда.) Был светлым пятном на фоне большинства в команде.
+15
-3
+12
Ответ Ilya Chistyakov
Турок много созидал/пытался созидать. И одна звезда.) Был светлым пятном на фоне большинства в команде.
Турок много созидал, а вот все его удары это пас от Вини. Вини как всегда жжет свой фланг. А именно Арда в первом тайме много терял мяч, часто тормозил
+2
0
+2
Ох, сколько грязи было бы, будь на их месте игроки Барселоны. А так, несправедливо, конечно
+4
-4
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ЕГЭ наше все.
0
0
0
Очень много непонимания в завершающем пасе, пока что. Еще через 5-6 игр должны уже более комбинированно играть, а пока Мбаппе не очень вписывается
0
0
0
Ответ Ilya Chistyakov
Турок много созидал/пытался созидать. И одна звезда.) Был светлым пятном на фоне большинства в команде.
Пытался много, но и ошибок достаточно было
+1
-1
0
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