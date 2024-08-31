Журналист Риоло о низкой результативности Мбаппе в «Реале»: «Он не «девятка» и не будет ею, я повторял это тысячу раз. Энрике и Дешам тоже столкнулись с этой проблемой»

Теги Карло Анчелотти Дидье Дешам Реал Мадрид Ла Лига Луис Энрике Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Даниэль Риоло Футбол

Даниэль Риоло высказался о неубедительном старте Килиана Мбаппе в «Реале».

Французский нападающий забил лишь один гол в четырех матчах – в ворота «Аталанты». В Ла Лиге он еще не отметился результативными действиями.

«Посмотрим, подойдет ли Мбаппе «Реалу» в качестве решения на будущее. Конечно, Анчелотти использует его в качестве «девятки», как Луис Энрике и Дешам, но мы видим, что это не работает. Он не «девятка» и не будет «девяткой».

Я уже тысячу раз повторял, что Мбаппе никогда не будет «девяткой». Я говорил это в прошлом году Луису Энрике. Проблема, с которой столкнулся Луис Энрике, с которой также столкнулся Дешам и с которой столкнется Анчелотти, заключается в том, что независимо от того, будет ли он меняться позициями с другими игроками или нет, он должен играть на левом фланге.

Он не «девятка», и сейчас он играет на уровне последних нескольких месяцев в «ПСЖ» и сборной Франции. Он устал. Но он мог бы подождать, потому что что-то может произойти с Винисиусом и саудовскими клубами», – сказал журналист в эфире передачи After-Foot на RMC Sport.

16 комментариев
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зимой в ПСЖ продадут
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Капитан Очевидность)))
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Был Мбаппе стал Мбапешка
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Выглядит он конечно как мешок картошки. Ладно еще моменты не забивает с убойных позиций, так еще и по передачам проблемы, за 4 матча он отдал Винисиусу 4 передачи. При этом тот только ключевых отдал ему уже 3.

Видимо статус клубного неудачника за ним закреплен не просто так.
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У Галтье вообще то в начале сезона так играл и ПСЖ тогда бодро смотрелось, но потом черепаха расплакалась что не на любимом месте играет и его вернули налево, правда игра ПСЖ при этом развалилась, а тренера попросили на выход.
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Ответ che kaif
Три игры в реале это его последние 2 года в ПСЖ Даже сломаный Неймар был больше важен для Парижа Реалу надо подстраивать всю схему под Килюху если хотят видеть его большую результативность.иначе провал и 150 лимонов бонуса на ветер
А может к вам вернуть?
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Ответ che kaif
Зачем?!ПСЖ только начал оживать. Появилась командная игра думаю сотку выбьют в этом сезоне
🤣🤡
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