Журналист Риоло о низкой результативности Мбаппе в «Реале»: «Он не «девятка» и не будет ею, я повторял это тысячу раз. Энрике и Дешам тоже столкнулись с этой проблемой»

Даниэль Риоло высказался о неубедительном старте Килиана Мбаппе в «Реале».

Французский нападающий забил лишь один гол в четырех матчах – в ворота «Аталанты». В Ла он еще не отметился результативными действиями.

«Посмотрим, подойдет ли Мбаппе « » в качестве решения на будущее. Конечно, Анчелотти использует его в качестве «девятки», как Луис Энрике и Дешам, но мы видим, что это не работает. Он не «девятка» и не будет «девяткой».

Я уже тысячу раз повторял, что никогда не будет «девяткой». Я говорил это в прошлом году . Проблема, с которой столкнулся Луис Энрике, с которой также столкнулся и с которой столкнется Анчелотти, заключается в том, что независимо от того, будет ли он меняться позициями с другими игроками или нет, он должен играть на левом фланге.

Он не «девятка», и сейчас он играет на уровне последних нескольких месяцев в «ПСЖ» и сборной Франции. Он устал. Но он мог бы подождать, потому что что-то может произойти с Винисиусом и саудовскими клубами», – сказал журналист в эфире передачи After-Foot на RMC Sport.