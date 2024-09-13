«Реал» заплатит «Боруссии» около 10 млн евро бонусов за Беллингема после победы в ЛЧ и Ла Лиге

«Боруссия» Дортмунд получит бонус от «Реала» за Джуда Беллингема.

Английский полузащитник перешел в мадридский клуб прошлым летом за фиксированные 103 млн евро , также сделка предусматривает до 31 млн бонусов. Сообщалось, что все выплаты по трансферу будут распределены на 6 лет .

Как передает Bild, часть бонусов была активирована в прошлом сезоне после победы «Реала » в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Дортмундский клуб получит за это около 10 млн евро.

В Ла Лиге сезона-2023/24 Джуд сыграл 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь .