«Реал» заплатит «Боруссии» около 10 млн евро бонусов за Беллингема после победы в ЛЧ и Ла Лиге
«Боруссия» Дортмунд получит бонус от «Реала» за Джуда Беллингема.
Английский полузащитник перешел в мадридский клуб прошлым летом за фиксированные 103 млн евро, также сделка предусматривает до 31 млн бонусов. Сообщалось, что все выплаты по трансферу будут распределены на 6 лет.
Как передает Bild, часть бонусов была активирована в прошлом сезоне после победы «Реала» в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Дортмундский клуб получит за это около 10 млн евро.
В Ла Лиге сезона-2023/24 Джуд сыграл 28 матчей, забил 19 голов и отдал 6 голевых передач. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
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