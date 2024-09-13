Капелло о «Реале»: «Мбаппе быстро впишется, Анчелотти умен, он не будет нагружать его обязанностями. А вот отсутствие метронома Крооса может создать проблемы»

Фабио Капелло заявил, что уход Тони Крооса может создать «Реалу» проблемы.

– «Реал» теряет Крооса, но подписывает Мбаппе. Как это повлияет на команду?

– Они остаются фаворитами в любом случае. Мбаппе, с его качествами, быстро впишется в игровую систему. Анчелотти очень умен, он не будет нагружать его лишними обязанностями.

А вот отсутствие такого метронома, такого как Кроос , травма Камавинга и временное отсутствие Беллингема могут создать некоторые проблемы, – сказал бывший главный тренер сборной России.