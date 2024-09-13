Капелло о «Реале»: «Мбаппе быстро впишется, Анчелотти умен, он не будет нагружать его обязанностями. А вот отсутствие метронома Крооса может создать проблемы»
Фабио Капелло заявил, что уход Тони Крооса может создать «Реалу» проблемы.
– «Реал» теряет Крооса, но подписывает Мбаппе. Как это повлияет на команду?
– Они остаются фаворитами в любом случае. Мбаппе, с его качествами, быстро впишется в игровую систему. Анчелотти очень умен, он не будет нагружать его лишними обязанностями.
А вот отсутствие такого метронома, такого как Кроос, травма Камавинга и временное отсутствие Беллингема могут создать некоторые проблемы, – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости