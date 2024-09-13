Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Один из выдающихся форвардов российской современности. Человек, который смог объединить целую страну в свое время»
Заур Тедеев поприветствовал Артем Дзюбу на тренировке «Акрона».
Вчера стало известно о переходе 36-летнего форварда в тольяттинский клуб.
«Сегодня большой день в целом для нашей команды. У нас в команде появился, не побоюсь этого слова, один из выдающихся форвардов российской современности Артем Дзюба.
Артем, здесь у нас формируются братские сердца. Уверен, мы станем еще сильнее с твоим приходом. Ты личность и человек, который в свое время смог объединить целую страну. Я бы хотел, чтобы таких действий с сегодняшнего дня становилось все больше.
Со своей стороны я хочу пожелать тебе добра, здоровья родным и близким. Дай бог, чтобы у тебя все получилось», – сказал главный тренер «Акрона».
Директор «Акрона» о переходе Дзюбы: «Мы подписали харизматичного лидера, игрока с колоссальными достижениями»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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