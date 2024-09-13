Директор «Акрона» о переходе Дзюбы: «Мы подписали харизматичного лидера, игрока с колоссальными достижениями»

Спортивный директор «Акрона» высказался о переходе в команду Артема Дзюбы.

«В течение всего трансферного окна мы активно работали на трансферном рынке, чтобы усилить команду. Хотели добавить нашей атаке вариативности и усилить конкуренцию в нападении. Дзюба имеет колоссальный опыт выступления на самом высоком уровне, провел несколько сотен матчей в Мир РПЛ.

Мы быстро согласовали условия, которые устроили клуб. Артем переходит в нашу команду, в первую очередь, с хорошей спортивной мотивацией и большим желанием приносить пользу «Акрону ». Его опыт и профессионализм однозначно помогут нашей молодой команде в непростом дебютном сезоне в РПЛ . Нам удалось подписать не только игрока с колоссальными достижениями на уровне российского футбола, но и харизматичного лидера, который поможет как на поле, так и в раздевалке», – сказал Арам Задоян.