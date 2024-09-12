Дзюба перешел в «Акрон». Контракт – до конца сезона

Артем Дзюба стал игроком «Акрона».

36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона-2024/25.

«Приветствуем Артема в нашем клубе и желаем ему успехов!» – говорится в заявлении тольяттинцев.

Дзюба находился в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива » в конце прошлого сезона. Подробную статистику нападающего можно изучить здесь .