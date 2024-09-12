Дзюба перешел в «Акрон». Контракт – до конца сезона
Артем Дзюба стал игроком «Акрона».
36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона-2024/25.
«Приветствуем Артема в нашем клубе и желаем ему успехов!» – говорится в заявлении тольяттинцев.
Дзюба находился в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» в конце прошлого сезона. Подробную статистику нападающего можно изучить здесь.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: телеграм-канал «Акрона»
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